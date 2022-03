DJ Uniper verlängert KfW-Kreditfazilität bis April 2023

FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper hat sich angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Volatilität an den Rohstoffmärkten mit der KfW-Bankengruppe auf eine Verlängerung der Kreditfazilität verständigt. Am 4. Januar 2022 habe man eine Kreditfazilität von bis zu 2 Milliarden Euro vereinbart, die am 30. April 2022 ausgelaufen wäre, teilte Uniper mit. Vorsichtshalber werde diese Fazilität in unveränderter Höhe bis zum 30. April 2023 weiterlaufen. Bisher hat Uniper die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2022 13:57 ET (17:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.