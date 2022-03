Standard Lithium springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn der Kurs springt satte rund acht Prozent in die Gewinnzone. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 8,32 USD. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Standard ...

