Opera sieht großes Potenzial im Web 3.0 und hat bereits vor über zwei Monaten einen Krypto-Browser auf den Markt gebracht. Nun will Opera noch mehr Blockchain-Ökosysteme unterstützen. Im Browsermarkt hat der Browser Opera mit Google Chrome, Firefox und Microsoft Edge starke Konkurrenz, die kaum überwindbar erscheint. Dennoch sorgt auch Opera immer wieder für Aufsehen im Markt. So zuletzt im Januar 2022 mit der Veröffentlichung des ersten nativen Krypto-Browsers. Der Browser wurde eigens für das Web 3 entwickelt, mit dem das Surfen in dApps (dezentralen Anwendungen) ermöglicht...

