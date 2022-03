DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Dividende/Sonstiges

STS Group AG verzeichnet Bilanzgewinn in Höhe von rund EUR 1.374.000 für das Geschäftsjahr 2021 - vorgeschlagene Ausschüttung von EUR 0,04 pro Aktie



STS Group AG verzeichnet Bilanzgewinn in Höhe von rund EUR 1.374.000 für das Geschäftsjahr 2021 - vorgeschlagene Ausschüttung von EUR 0,04 pro Aktie Hallbergmoos/München, 30. März 2022. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 durch den Vorstand der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) hat sich am heutigen Tage ein vorläufiger Bilanzgewinn in Höhe von rund EUR 1.374.000 (Geschäftsjahr 2020: EUR 0) bestätigt. Der vorläufig zu verzeichnende Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 entstammt den Maßnahmen zur Kosteneinsparung, u. a. durch die Restrukturierung der Konzernzentrale, und der seitens der ausländischen Tochtergesellschaft der STS Group AG ausgezahlten Dividende. Der Vorstand beabsichtigt, der am 24. Mai 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung einen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, der für das Geschäftsjahr 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,04 je gewinnberechtigter Stückaktie vorsieht. Damit beläuft sich der geplante Gesamtbetrag der Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf EUR 260.000 (Geschäftsjahr 2020: EUR 0), was der Mindestdividende pro Stückaktie gemäß Aktiengesetz entspricht. Zudem wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Restbetrag in Höhe von rund EUR 1.114.000 in die Gewinnrücklagen einzustellen, um dem geplanten weiteren Wachstum der STS Group AG sowie den anstehenden Investitionserfordernissen gerecht zu werden.



