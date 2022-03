Das Reseller Partner Program von ExaGrid wird in die ultimative Liste der branchenführenden Technologie-Anbieter im IT-Channel aufgenommen

ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass sein Reseller Partner Program im Partner Program Guide 2022 von CRN, einer Marke von The Channel Company, ausgezeichnet wurde. Der jährliche Partner Program Guide von CRN ist die ultimative Liste der renommiertesten Partnerprogramme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

CRN erstellt jedes Jahr den Partner Program Guide, um der Channel-Community einen tiefen Einblick in die Partnerprogramme von IT-Anbietern, Dienstleistern und Vertriebshändlern zu geben. Die Unternehmen werden auf der Grundlage von Investitionen in Programmangebote, Partnerrentabilität, Partnerschulung, Ausbildung und Support, Marketingprogramme und -ressourcen, Vertriebsunterstützung und Kommunikation bewertet.

ExaGrid hat in seinem ExaGrid Reseller Partner Program für zahlreiche Neuerungen gesorgt, darunter:

Keine Bestandsaufnahme erforderlich

Keine Etappenziele oder Verpflichtungen erforderlich

Registrierung von Geschäftsabschlüssen für Wiederverkäufer, die ExaGrid Möglichkeiten zum Schutz der Gewinnspanne bieten

SPIFF-Programme für Vertriebsbeauftragte von Wiederverkäufern und Lösungsarchitekten

Meeting Maker-Boni für Meetings mit potenziellen Kunden

ExaGrid vertreibt mit eigenem Vertriebspersonal, einschließlich technischer Systemingenieure im Außendienst

ExaGrid übernimmt den gesamten Kundensupport und die Wiederverkäufer erhalten alle zukünftigen Bestellungen für Geräte sowie Wartungs- und Supportverlängerungen

"ExaGrid schätzt seine Channel-Partner sehr und fühlt sich geehrt, in den Partner Program Guide von CRN aufgenommen zu werden", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Das Reseller Partner Program von ExaGrid bietet genau das, wonach Channel-Partner suchen: ein Produkt oder eine Lösung, die ihren Kunden einen hohen Nutzen bringt; ein Produkt, das gut funktioniert und optimal unterstützt wird; und eine enge Verkaufsbeziehung mit dem Anbieter. Das ExaGrid-Vertriebsteam verkauft gemeinsam mit unseren Reseller-Partnern und bietet Solutions Architects einen optionalen zertifizierten ExaGrid-Ingenieurkurs an, um die Technologie und den Wert, den ExaGrid seinen Kunden bieten kann, besser zu verstehen."

"Wiederverkäufer treffen ebenso wie Kunden Entscheidungen über die Produkte, die sie verkaufen und kaufen. Wiederverkäufer sind keine Kunden der Anbieter, sondern stehen in einer gleichberechtigten Partnerschaft mit dem Anbieter. Das ist es, was den Erfolg ausmacht", so Andrews.

"Der Partner Program Guide von CRN befasst sich mit den Stärken der Partnerprogramme der einzelnen Unternehmen, um diejenigen auszuzeichnen, die den Wandel im IT-Channel konsequent unterstützen und fördern", erklärte Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. "Da Innovationen die Geschwindigkeit und Komplexität der heutigen Technologie vorantreiben, benötigen Lösungsanbieter Partner, die mit ihrem wachsenden Geschäft Schritt halten und es unterstützen können."

Der Partner Program Guide 2022 wird in der April-Ausgabe 2022 von CRN und online unter www.CRN.com/PPG erscheinen.

Der Tiered Backup Storage von ExaGrid für Backups geschaffen

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer Front-End Disk-Cache Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für schnellste Backups direkt auf die Festplatte schreibt und für schnellste Wiederherstellungen und VM-Boots direkt von der Festplatte wiederherstellt. Die langfristigen Aufbewahrungsdaten werden in einem deduplizierten Daten-Repository, dem Retention Tier, abgelegt, um den Umfang des Aufbewahrungsspeichers und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz bietet die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei geringsten Kosten und höchster Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Geräte bei wachsendem Datenaufkommen einfach hinzugefügt werden können. Jedes Gerät verfügt über Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei zunehmendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz macht teure, umfassende Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Geräte verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System zu mischen, was Produktveralterung verhindert und gleichzeitig die IT-Investitionen im Vorfeld und im Laufe der Zeit schützt.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur verbindet alle Geräte und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster von fester Länge bereit, wodurch kostspielige Hardwareupgrades und Produktveralterungen entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Ebene, verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie außerdem in unseren Customer Success Stories, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen,

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende IT-Channel-Performance mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Schulung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für den Channel verbinden und stärken wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endnutzer. Mit fast 40 Jahren unvergleichlicher Channel-Erfahrung schöpfen wir aus unserem umfassenden Wissen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

