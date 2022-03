DGAP-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

HomeToGo SE: HomeToGo übernimmt die e-domizil GmbH von der e-vacation Group Holding GmbH



31.03.2022 / 03:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HomeToGo übernimmt die e-domizil GmbH von der e-vacation Group Holding GmbH Luxemburg, 31. März 2022 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) gibt bekannt, dass sie die Übernahme der e-domizil GmbH von der e-vacation Group Holding GmbH erfolgreich abgeschlossen hat. Bei der e-domizil GmbH handelt es sich um einen Spezialisten für Ferienvermietungen mit Marken wie e-domizil, PREMIUM SELECTION by e-domizil, tourist-online.de, BELLEVUE Ferienhaus und atraveo, das auch TUI Villas betreibt. Der Kaufpreis liegt in der Größenordnung von 40 Millionen Euro, wovon rund 2 Millionen Euro mit HomeToGo-Aktien der Klasse A bezahlt werden, und unterliegt einem üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismus. Die e-domizil GmbH betreibt lokalisierte Domains in 14 Ländern und bietet ihren Kunden Zugang zu mehr als 370.000 Angeboten, die direkt Onsite gelistet sind. e-domizil verfügt über Unterkünfte in Märkten wie Österreich, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete e-domizil starkes profitables Wachstum und Umsatzerlöse nach IFRS von mehr als 20 Millionen Euro. Die Akquisition wird zu HomeToGos wachsendem Onsite-Geschäft sowie zur weiteren globalen Expansion beitragen. ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Christoph Rieckmann

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com



