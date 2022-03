Beijing, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -BEIJING , 31. März 2022 /PRNewswire/-- Overseas Experts on China's Poverty Alleviation (Ausländische Experten über Chinas Armutsbekämpfung), ein von China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd. geplantes und von der Flieder-Verlag GmbH herausgegebenes Buch, beleuchtet Chinas Bemühungen zur Armutsbekämpfung.Chinas Armutsbekämpfung hat seit Beginn des Kurses weltweit Aufmerksamkeit erregt. Nach 2012 wird in China alle 2,24 Sekunden ein Mensch aus der Armut befreit. Ende 2020 verkündete China offiziell, dass es die Armut auf umfassende Weise bekämpft hat, was in der ganzen Welt mit großem Beifall aufgenommen wurde.In Overseas Experts on China's Poverty Alleviation erläutern acht ausländische Wissenschaftler ihre Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln, indem sie vor Ort in armen Gebieten Chinas recherchieren und sich mit Chinas Armutsbekämpfungspolitik befassen. Das Buch liefert neue Ideen für Entwicklungsländer, die ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung anstreben, und einen wertvollen Präzedenzfall für die weltweite Armutsbekämpfung.Martin Albrow, Fellow der Academy of Social Sciences, Vereinigtes Königreich, schreibt das Vorwort zu diesem Buch. Er erklärt, dass China in den letzten 50 Jahren ein Modell für den Umgang mit der Binnenwirtschaft und die Unterstützung der Menschen bei der Überwindung der Armut geschaffen hat. China hat enorme Entwicklungsfortschritte gemacht. Das heutige China steht in scharfem Kontrast zu seinem rückständigen Zustand, und sein Sieg bei der Armutsbekämpfung rühmt sich eines "neuen Weltwunders".Yury Tavrovsky, Professor an der Peoples' Friendship University of Russia, stellt fest, dass Chinas Sieg bei der Armutsbekämpfung in allen Bereichen von großer Bedeutung für andere Länder ist, die eine hochwertige Entwicklung anstreben. Eine chinesische Redewendung besagt: "Es ist besser, das Fischen zu lehren als Fische anzubieten". Er betont, dass die Kommunistische Partei Chinas bei der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft Vorrang vor der Ideologie oder dem Wirtschaftssystem einräumt.Stephan Petermann, Berater des Dutch Creative Industries Fund, merkt an, dass China als Modell für andere Länder unzählige Menschen vor Armut, Tod und Hunger bewahrt. Durch Erhebungen vor Ort zeigt der Autor die ländliche Szene, in der fleißige Chinesen die alten Dörfer in neue Dörfer verwandeln, mit einem völlig neuen Aussehen und einer belebenden Atmosphäre.Kim Seung il, Professor an der Dong-A-Universität in Südkorea, ist der Ansicht, dass sich Chinas Armutsbekämpfung von einer auf Hilfe basierenden Armutsbekämpfung hin zu einer entwicklungsorientierten Armutsbekämpfung verlagert, die von globalen Organisationen zur Armutsbekämpfung als Modell anerkannt wird.Die englische Ausgabe erscheint im September 2021 im Flieder-Verlag GmbH, die chinesische Ausgabe im Dezember 2021 bei Guangming Daily Press.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774494/image1.jpgPressekontakt:Wenjing Zhang,+86-13482622816Original-Content von: China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162351/5184928