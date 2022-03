MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Fahrrad-Verkaufsboom der vergangenen Jahr könnte in diesem Jahr seine Fortsetzung finden: Sechs Prozent der Bürger haben sich nach einer am Donnerstag veröffentlichten Yougov-Umfrage bereits in den ersten zwei Monaten des Jahres ein neues Rad gekauft, weitere 17 Prozent wollen das im Laufe dieses Jahres noch tun. Auftraggeber war das Onlineportal Check24. Knapp drei Viertel (74 Prozent) wollen sich demnach kein neues Rad anschaffen, die übrigen drei Prozent sind unentschlossen oder antworteten nicht.

Die Fahrradverkaufszahlen in Deutschland steigen seit Jahren, maßgeblich befeuert durch den Trend zum Elektrorad. Unbestritten ist auch, dass im Vergleich zu früheren Jahren ein höherer Anteil teurer Räder verkauft wird. Gegen Diebstahl versichert sind laut Umfrage aber lediglich 58 Prozent der Fahrräder in Deutschland. Behindert wird die Branche seit der ersten Phase der Corona-Pandemie durch Lieferschwierigkeiten der Radhersteller.

Die Gesamtzahl der Fahrräder in Deutschland wird vom Verband der Zweirad-Industrie auf etwa 80 Millionen geschätzt, viele dieser Räder werden aber nie oder nur selten genutzt. Laut Mobilitätspanel des Bundesverkehrsministeriums wurde im ersten Coronajahr 2020 sogar weniger Rad in Deutschland gefahren als im Vorjahr, neuere Daten gibt es noch nicht./cho/DP/zb