DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 31. März

=== *** 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Niestetal 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:30 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis, Puchheim 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Wiesbaden 07:45 DE/Home24 SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:55 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis, Beelen *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 08:00 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,0% gg Vq/+6,5% gg Vj 1. Veröff.: +1,0% gg Vq/+6,5% gg Vj 3. Quartal: +1,1% gg Vq/+6,8% gg Vj *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Gütersloh 08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis, Garching 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q, Stockholm 08:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+4,2% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/-2,1% gg Vj *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Vorstellung des Jahresberichts 2021 der Bankenaufsicht im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -22.500 gg Vm zuvor: -33.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu "Monetary policy during the pandemic" in der Paris School of Economics *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (virtuell) 10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Videokonferenz) *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK (virtuell) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,8% *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +6,1% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,7% gg Vj *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield 14:00 DE/Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck (anschließend PK); 15:45 Gespräch mit Bundesfinanzminister Lindner (danach PK), Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 187.000 15:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Österreichs Bundeskanzler Nehammer, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,3 23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - BE/Airlines for Europe (A4E), Luftfahrtgipfel des Verbandes der europäischen Fluggesellschaften A4E, Brüssel - DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis, Dresden - DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis, Reutlingen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2022 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.