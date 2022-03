Das Bedürfnis endlich wieder persönlich in Fachkreisen der Obst- und Gemüsebranche zusammen zu kommen ist in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gewachsen. Daher nutzt lehmann natur die Gelegenheit und nimmt als Aussteller an der Fruit Logistica nächste Woche in Berlin teil. In diesem Jahr liegt der Fokus des Meerbuscher Bio-Importeurs auf Klimapositivität durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...