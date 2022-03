Wichtige Punkte Wie beim Investieren gibt es auch im Sport jede Menge Überraschungen und Misserfolge. Scheitern ist ein Teil des Investierens. Der Aufbau einer dauerhaften Anlagestrategie, die auch kurzfristige Herausforderungen übersteht, ist wichtiger, als den Markt in einem bestimmten Jahr zu schlagen. Das Men's Division I Basketball Tournament wird oft als eines der besten Sportturniere in den USA angesehen. Nach vier Vorrundenspielen treffen 64 Teams in einem spannenden Ausscheidungsturnier ...

