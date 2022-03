Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:



SAN DIEGO, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn es um den Schutz einer Apple Watch geht, gibt es in der Regel zwei Lager. Die erste Gruppe möchte überhaupt keinen Schutz, damit die schöne Ästhetik der Uhr ungehindert wirken kann. Die zweite Gruppe opfert etwas von der Ästhetik, um die Schönheit der Uhr zu erhalten. Mit der neuen Duo-Hülle von elago für die Apple Watch muss das zweite Lager zum Schutz der Uhr nichts mehr opfern.

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 von San Diego, Kalifornien, aus operiert. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Hände halten.

Die neue Duo-Hülle besteht aus einer harmonischen Mischung aus Polycarbonat und thermoplastischem Polyurethan. Diese beiden Materialien bieten einen robusten Schutz vor Stößen und Kratzern, die beim täglichen Gebrauch entstehen können. Da es sich um eine stoßfeste Hülle handelt, gibt es keinen Bildschirmschutz, der die Funktionalität behindert, wenn man versucht, auf die Ecken des Bildschirms zuzugreifen - ein Problem, mit dem viele Benutzer konfrontiert sind, die für ihre Apple Watch einen Bildschirmschutz verwenden. Das wirklich Besondere an der Duo-Hülle ist jedoch ihr ästhetisches Design. Innerhalb der thermoplastischen Polyurethan-Hülle befindet sich ein Polycarbonat-Rahmen, der das Design der Duo-Hülle durch den Farbkontrast zwischen den beiden Teilen unterstreicht. Einer der besten Aspekte beim Kauf einer Duo-Hülle ist, dass jede Lieferung zwei verschiedenfarbige Polycarbonat-Rahmen enthält, sodass Sie sie je nach Stimmung, Garderobe oder anderen für Sie relevanten Faktoren austauschen können. Die Basis aus thermoplastischem Polyurethan ist in Schwarz und Transparent erhältlich, während der Polycarbonat-Rahmen in der Farbe Jean Indigo



elago ist in erster Linie und vor allem ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet "einfache Raffinesse", denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Designs werden intern von Grund auf neu erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.



elago wurde 2002 in San Diego, CA, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot-Auszeichnungen.

