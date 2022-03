Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

31.03.2022 / 07:00



Basel, 31. März 2022. Um das Leben ihrer Kundinnen und Kunden einfacher zu gestalten, bietet die Baloise neu an, im Motorfahrzeugschadenfall das Auto während der Ferienabwesenheit zu reparieren. Dabei übernimmt die Baloise die Parkgebühren am Flughafen Zürich für bis zu drei Wochen. Der Kunde kann sich bei seiner Rückkehr über ein repariertes und gereinigtes Auto freuen. Mit der Unternehmensstrategie "Simply Safe" möchte die Baloise das Leben ihrer Kundinnen und Kunden einfach sicher gestalten. Aus diesem Grund bietet die Baloise bei Motorfahrzeug-Schäden während der Reparatur in einem Betrieb des Baloise-Partnernetzwerkes stets ein Gratis-Ersatzfahrzeug an. Neu haben Kundinnen und Kunden alternativ die Möglichkeit, während ihrer Ferien das Auto am Flughafen Zürich kostenfrei zu parkieren und den Schaden während ihrer Ferienabwesenheit reparieren zu lassen. "Wir freuen uns, mit diesem erweiterten Service den Kundinnen und Kunden eine Freude zu machen und den Ärger über einen Schaden dennoch in ein positives Erlebnis umzuwandeln", so Daniel Junker, Leiter Fahrzeugexperten bei der Baloise. Das Fahrzeug kann direkt im Parkhaus P3 des Flughafens Zürich (Airport Parking) vor Abflug abgegeben werden; die Ein- und Ausfahrt ins Parkhaus ist frei. Das Fahrzeug wird während des Ferienaufenthaltes durch den Baloise-Partnerbetrieb Cartec in Rümlang instand gestellt und steht nach den Ferien wieder repariert und gereinigt im Parkhaus P3 für den Kunden bereit. Darüber hinaus profitieren Baloise Kundinnen und Kunden - welche zwar keinen Auto-Schaden haben, aber ab dem Flughafen Zürich in die Ferien fliegen - von 10% Rabatt auf die anfallenden Parkgebühren. Kontakt

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81 Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'900 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit ihren Bankdienstleistungen zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

