DJ Ärztestreik betrifft rund 460 kommunale Krankenhäuser

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für den heutigen Donnerstag zum Streik in rund 460 kommunalen Krankenhäusern aufgerufen. "Planbare Eingriffe werden in den meisten kommunalen Kliniken heute nicht stattfinden können", sagte Verbandsvorsitzende Susanne Johna dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir halten in diesen bestreikten Krankenhäusern natürlich den Notdienst aufrecht." Es sei eine Besetzung ähnlich wie an Wochenenden sichergestellt, so Johna. Der Streik finde in ganz Deutschland statt, ausgenommen seien Berlin und Hamburg.

Der Marburger Bund kritisiert den weiteren Angaben zufolge unter anderem die hohe Arbeitsbelastung in Kliniken. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr und klare Grenzen für Bereitschaftsdienste.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2022 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.