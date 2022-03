4,6 Mrd. € Nettogewinn für 2021 sind das Ergebnis aus der VW-Beteiligung. Dazu kommt eine Nettoliquidität von 641 Mio. €. Für 2022 avisiert der Chef einen Nachsteuergewinn zwischen 4,1 Mrd. € und 6,1 Mrd. €. Die Liquidität soll zum Jahresende in einem Korridor zwischen 0,6 und 1,1 Mrd. € liegen. Die Prognose enthalte keine Effekte aus einem möglichen Börsengang der PORSCHE AG und einem etwaigen Erwerb von Stammaktien an der PORSCHE AG durch die PORSCHE SE. Klar ist: 25 Mrd. € Börsenwert für PORSCHE SE sind gemessen an der Substanz (99 % Eigenkapital-Quote) und dem erzielbaren Gewinnweiterhin viel zu wenig. Der faire Wert liegt mindestens 50 % höher.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestirgen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de