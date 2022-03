Das Team von US-Präsident Biden erwägt eine massive Freigabe von Öl, um die Inflation zu bekämpfen, und Öl wird stark angeboten, da die Regierung davon ausgeht, 1 Million Barrel Öl pro Tag über Monate hinweg freizugeben. Die Gesamtfreigabe könnte bis zu 180 Millionen Barrel betragen, so die Leute. In der Zwischenzeit wird Präsident Joe Biden am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...