Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feiert Malaysia am 1. April 2022 den touristischen Neustart. Mit der Grenzöffnung am 1. April können Aktivurlauber und Naturliebhaber das vielseitige Malaysia wieder hautnah erleben. Reisende können unabhängig von ihrem Impfstatus wieder in das vielseitige Land einreisen. Für vollständig Geimpfte entfällt die Quarantänepflicht. Tief im Dschungel Borneos Der süd-westliche Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...