FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1184 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat. Am Morgen betrug der Kurs 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1126 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und für den gesamten Währungsraum auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äußern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken./bgf/eas