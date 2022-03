Der Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) konnte zuletzt die massive Barriere um 45.000 USD knacken und um weitere dreitausend Dollar zulegen. Nun aber scheint ein kurzfristiger Pullback bevorzustehen, der sich ideal für ein mittelfristiges Long-Investment anbieten würde. Insgesamt dauerte der Ausbruchsversuch des Bitcoins über die Barriere von rund 45.000 US-Dollar das ganze Frühjahr an, erst vor wenigen Tagen gelang es in die Nähe von 48.000 US-Dollar zuzulegen. Nun aber könnte ein kurzfristiger Pullback ...

