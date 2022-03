Wichtige Punkte MercadoLibre kratzt nur an der Oberfläche seiner Möglichkeiten auf dem lateinamerikanischen E-Commerce- und Fintech-Markt. MongoDB nimmt bereits an Fahrt auf, aber die Aktie dürfte noch viel Spielraum haben. Vertex hat den Ausverkauf an der Nasdaq gut überstanden und hat mehrere potenzielle Wachstumstreiber auf dem Weg. Laut Definition herrscht ein Bärenmarkt, wenn Aktien um 20 % oder mehr fallen. Der Nasdaq Composite Index befindet sich nicht mehr in einem Bärenmarkt. Er befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...