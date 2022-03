In 3 Sätzen Die Eröffnung einer Einstiegsposition in Lucid könnte sich lohnen. Wer sich auf das Unternehmen konzentriert, kann mit klarem Kopf investieren. Als Einzelanleger mit langfristigem Zeithorizont hat man Vorteile. Die Aktienkurse von Lucid Group (WKN: A3CVXG) und Nio (WKN: A2N4PB) sind von Tageshöchstständen von 64,86 bzw. 64,60 US-Dollar auf weniger als 25 US-Dollar pro Aktie gefallen. Beide Unternehmen sind in den branchenweiten Abverkauf von Elektroautoaktien verwickelt, der auf Bewertungsbedenken, ...

