China will bis 2050 in allen wichtigen Bereichen führend sein. Dabei bildet Wasserstoff keine Ausnahme. Neue Trends, die meist in der westlichen Welt beginnen, nimmt China heute sehr schnell auf und investiert dann umso kräftiger. China hat hohe grüne Wasserstoff-Ziele Zuletzt hat das Land seine Wasserstoffpläne präsentiert. Aktuell liegt Chinas gesamte jährliche Produktion bei 33 Mio. Tonnen. Bis 2025 sollen es 100.000 bis 200.000 Tonnen grüner Wasserstoff sein. China möchte bis zu diesem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...