Christian Schwenkenbecher wird Head of Sales bei MPC Capital



31.03.2022 / 08:00

Pressemitteilung Christian Schwenkenbecher wird Head of Sales bei MPC Capital Hamburg, 31. März 2022 - MPC Capital (Deutsche Börse SCALE, ISIN DE000A1TNWJ4) verstärkt sich personell im Vertrieb. Zum 1. April 2022 nimmt Christian Schwenkenbecher seine Tätigkeit als Head of Sales bei dem Hamburger Asset- und Investment-Manager auf. Christian Schwenkenbecher verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Finanz- und Beratungswelt, davon zehn Jahre im Investment Banking beim Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Zuletzt hat er dort die Vertriebsaktivitäten in London verantwortet. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Schwenkenbecher einen erfahrenen und im institutionellen Umfeld bestens vernetzten Kopf für uns gewonnen haben", sagt Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. "Wir verzeichnen eine stetig steigende Nachfrage nach Investitionen in Sachwerte, insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Energiewende. Gemeinsam mit Christian Schwenkenbecher werden wir unsere Beziehung zu internationalen Investoren weiter ausbauen, um diese Entwicklung bestmöglich zu begleiten." Über MPC Capital (www.mpc-capital.com)

MPC Capital ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Renewables und Shipping. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 200 Mitarbeiter. Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

