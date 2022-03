DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

31 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 30 March 2022 it purchased a total of 450,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 350,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.278 GBP1.080 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.250 GBP1.058 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.261353 GBP1.069467

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 715,191,823 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 6416 1.274 XDUB 08:15:09 00058015528TRLO0 546 1.274 XDUB 08:15:09 00058015527TRLO0 2500 1.272 XDUB 08:20:05 00058015787TRLO0 2500 1.272 XDUB 08:20:05 00058015786TRLO0 771 1.272 XDUB 08:20:05 00058015785TRLO0 835 1.272 XDUB 08:20:05 00058015788TRLO0 7172 1.270 XDUB 08:21:41 00058015870TRLO0 5013 1.268 XDUB 08:29:00 00058016138TRLO0 1141 1.268 XDUB 08:32:23 00058016243TRLO0 5847 1.266 XDUB 08:37:34 00058016423TRLO0 722 1.266 XDUB 09:05:13 00058017385TRLO0 2500 1.266 XDUB 09:05:13 00058017384TRLO0 2500 1.266 XDUB 09:05:13 00058017383TRLO0 124 1.266 XDUB 09:05:13 00058017382TRLO0 6047 1.264 XDUB 09:11:45 00058017663TRLO0 239 1.264 XDUB 09:11:45 00058017666TRLO0 1750 1.264 XDUB 09:11:45 00058017665TRLO0 10109 1.264 XDUB 09:21:55 00058018302TRLO0 1239 1.264 XDUB 09:49:03 00058019516TRLO0 1750 1.264 XDUB 09:51:02 00058019586TRLO0 569 1.264 XDUB 09:51:02 00058019585TRLO0 954 1.264 XDUB 09:51:02 00058019588TRLO0 2500 1.264 XDUB 09:51:02 00058019587TRLO0 1750 1.260 XDUB 09:51:02 00058019589TRLO0 7935 1.262 XDUB 10:15:02 00058020680TRLO0 85 1.258 XDUB 10:15:35 00058020773TRLO0 1165 1.258 XDUB 10:15:35 00058020772TRLO0 1013 1.258 XDUB 10:15:35 00058020771TRLO0 282 1.258 XDUB 10:15:35 00058020770TRLO0 2500 1.258 XDUB 10:15:35 00058020776TRLO0 1165 1.258 XDUB 10:15:35 00058020775TRLO0 152 1.258 XDUB 10:15:35 00058020774TRLO0 318 1.258 XDUB 10:17:39 00058020928TRLO0 5642 1.260 XDUB 10:57:33 00058022481TRLO0 6170 1.260 XDUB 11:01:25 00058022795TRLO0 6982 1.256 XDUB 11:07:55 00058023134TRLO0 1750 1.256 XDUB 11:07:55 00058023135TRLO0 6983 1.252 XDUB 11:23:00 00058023952TRLO0 5902 1.254 XDUB 11:54:08 00058025196TRLO0 1750 1.254 XDUB 11:54:08 00058025197TRLO0 2940 1.260 XDUB 12:23:01 00058026011TRLO0 508 1.260 XDUB 12:23:01 00058026010TRLO0 1250 1.260 XDUB 12:23:01 00058026009TRLO0 1250 1.260 XDUB 12:23:01 00058026008TRLO0 856 1.262 XDUB 13:06:05 00058027420TRLO0 78 1.264 XDUB 13:07:19 00058027486TRLO0 78 1.264 XDUB 13:07:22 00058027487TRLO0 78 1.264 XDUB 13:07:25 00058027491TRLO0 1750 1.268 XDUB 13:16:47 00058027942TRLO0 5497 1.268 XDUB 13:16:47 00058027941TRLO0 434 1.268 XDUB 13:16:47 00058027944TRLO0 10114 1.268 XDUB 13:16:47 00058027943TRLO0 4500 1.266 XDUB 13:25:31 00058028191TRLO0 8562 1.268 XDUB 13:37:37 00058028606TRLO0 10114 1.268 XDUB 13:37:43 00058028611TRLO0 5544 1.268 XDUB 13:38:08 00058028625TRLO0 6609 1.268 XDUB 13:39:08 00058028647TRLO0 6089 1.268 XDUB 13:40:58 00058028705TRLO0 6235 1.268 XDUB 13:48:20 00058028896TRLO0 3438 1.268 XDUB 13:49:30 00058028916TRLO0 4750 1.268 XDUB 13:52:12 00058029028TRLO0 5653 1.268 XDUB 13:54:15 00058029110TRLO0 4527 1.268 XDUB 14:02:16 00058029462TRLO0 6513 1.268 XDUB 14:09:18 00058029795TRLO0 1750 1.278 XDUB 14:24:48 00058030724TRLO0 93 1.278 XDUB 14:24:48 00058030723TRLO0 5209 1.278 XDUB 14:24:48 00058030722TRLO0 6158 1.266 XDUB 14:30:06 00058031060TRLO0 6704 1.260 XDUB 14:54:53 00058032853TRLO0 7086 1.258 XDUB 14:54:54 00058032854TRLO0 6854 1.258 XDUB 15:14:42 00058034137TRLO0 264 1.258 XDUB 15:14:42 00058034136TRLO0 6480 1.256 XDUB 15:20:28 00058034422TRLO0 5632 1.258 XDUB 15:26:18 00058034709TRLO0 4505 1.258 XDUB 15:26:18 00058034708TRLO0 903 1.258 XDUB 15:32:08 00058035041TRLO0 6165 1.258 XDUB 15:32:08 00058035042TRLO0 1276 1.258 XDUB 15:45:38 00058035745TRLO0 1750 1.258 XDUB 15:45:38 00058035744TRLO0 5929 1.252 XDUB 15:49:15 00058035922TRLO0 48 1.252 XDUB 15:49:15 00058035921TRLO0 2654 1.254 XDUB 16:01:59 00058036865TRLO0 7571 1.254 XDUB 16:01:59 00058036864TRLO0 27 1.250 XDUB 16:12:12 00058037684TRLO0 6697 1.250 XDUB 16:12:12 00058037683TRLO0 2293 1.254 XDUB 16:16:08 00058038115TRLO0 1297 1.254 XDUB 16:18:08 00058038327TRLO0 5797 1.254 XDUB 16:20:18 00058038628TRLO0 1098 1.254 XDUB 16:22:10 00058038790TRLO0 6054 1.254 XDUB 16:22:10 00058038789TRLO0 245 1.250 XDUB 16:30:02 00058039631TRLO0 5316 1.250 XDUB 16:30:02 00058039630TRLO0 13911 1.250 XDUB 16:30:02 00058039629TRLO0 7481 1.250 XDUB 16:30:02 00058039628TRLO0 2194 1.250 XDUB 16:30:02 00058039627TRLO0 7904 1.250 XDUB 16:30:02 00058039632TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 34 107.80 XLON 08:20:05 00058015789TRLO0 3329 107.80 XLON 08:20:05 00058015790TRLO0 2320 107.60 XLON 08:26:18 00058016040TRLO0 1227 107.60 XLON 08:26:18 00058016041TRLO0 3111 107.40 XLON 08:32:22 00058016242TRLO0 810 107.40 XLON 08:48:46 00058016798TRLO0 1296 107.40 XLON 08:48:46 00058016799TRLO0 1493 107.40 XLON 08:48:46 00058016800TRLO0 2000 107.40 XLON 08:48:46 00058016801TRLO0 2000 107.40 XLON 08:54:37 00058017042TRLO0 382 106.80 XLON 09:11:45 00058017664TRLO0 2337 106.80 XLON 09:11:46 00058017669TRLO0 558 106.80 XLON 09:15:02 00058017904TRLO0 1250 107.00 XLON 09:51:02 00058019583TRLO0 1812 107.00 XLON 09:51:02 00058019584TRLO0 2000 107.00 XLON 10:15:02 00058020681TRLO0 577 106.80 XLON 10:55:50 00058022403TRLO0 2390 106.80 XLON 10:55:50 00058022404TRLO0 3482 106.60 XLON 11:01:25 00058022796TRLO0 1270 106.60 XLON 12:09:34 00058025626TRLO0 850 106.60 XLON 12:09:34 00058025627TRLO0 3171 106.60 XLON 12:09:34 00058025628TRLO0 3000 106.40 XLON 12:23:01 00058026006TRLO0 142 106.40 XLON 12:23:01 00058026007TRLO0 2200 106.60 XLON 13:06:05 00058027418TRLO0 891 106.60 XLON 13:06:05 00058027419TRLO0 1549 107.00 XLON 13:19:56 00058028041TRLO0 335 107.00 XLON 13:45:53 00058028844TRLO0 2612 107.00 XLON 13:45:53 00058028845TRLO0 2982 107.20 XLON 13:57:58 00058029247TRLO0 1381 107.40 XLON 14:08:37 00058029740TRLO0 1000 107.40 XLON 14:08:37 00058029741TRLO0 1500 107.40 XLON 14:09:04 00058029762TRLO0 2500 107.40 XLON 14:09:18 00058029796TRLO0 445 107.40 XLON 14:09:18 00058029797TRLO0 4717 108.00 XLON 14:20:06 00058030351TRLO0 3653 108.00 XLON 14:21:38 00058030556TRLO0 2278 106.80 XLON 14:54:53 00058032851TRLO0 881 106.80 XLON 14:54:53 00058032852TRLO0 2000 106.60 XLON 14:56:26 00058032923TRLO0 1658 106.40 XLON 14:56:26 00058032924TRLO0 1000 106.40 XLON 14:56:26 00058032925TRLO0 338 106.40 XLON 14:56:26 00058032926TRLO0 2000 106.60 XLON 14:56:26 00058032927TRLO0 2000 106.60 XLON 15:20:28 00058034423TRLO0 2000 106.60 XLON 15:21:28 00058034472TRLO0 1361 106.60 XLON 15:23:28 00058034539TRLO0 900 106.60 XLON 15:23:28 00058034540TRLO0 1773 106.60 XLON 15:33:02 00058035098TRLO0 1841 106.60 XLON 15:33:02 00058035099TRLO0 1159 106.40 XLON 15:45:02 00058035712TRLO0 2050 106.40 XLON 15:45:02 00058035713TRLO0 2000 105.80 XLON 15:50:17 00058035978TRLO0 1021 106.60 XLON 16:05:36 00058037077TRLO0 2432 106.60 XLON 16:05:36 00058037078TRLO0 3082 106.00 XLON 16:11:45 00058037609TRLO0 579 106.00 XLON 16:14:06 00058037873TRLO0 689 106.00 XLON 16:14:06 00058037874TRLO0 352 106.40 XLON 16:18:21 00058038371TRLO0

