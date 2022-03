Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nach zwei starken Handelstagen einen Rücksetzer erlebt. Der DAX startete bereits mit Abschlägen und baute seine Verluste schnell aus. Zeitweise lag er unter 14.600 Punkten. Am Ende schloss er knapp über dieser Marke. Marktidee: Encavis Encavis hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und die Märkte überzeugt. Vor allem der Ausblick auf 2022 kam sehr gut an, die Aktie legte deutlich zu. Damit löste der Kurs eine mehrwöchige Konsolidierung nach oben auf. Aus technischer Sicht ergeben sich auf der Oberseite jetzt gleich vier neue Zielzonen.