Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von BioNTech. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund zwei Prozent vorzeigen. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur BioNTech-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch liegt bei 169,80 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 219,39 EUR, womit sich BioNTech in Abwärtstrends befindet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...