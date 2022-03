Der Solartechnikkonzern hat seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Eine Gefährdung des Ausblicks durch den Krieg in der Ukraine sieht das Management aktuell nicht. Eine abschließende Bewertung hält man jedoch derzeit nicht für möglich. Der Umsatz soll 2022 bei 900 Mio. bis 1,05 Mrd. Euro liegen, nach knapp 984 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet SMA SOLAR bei 10 Mio. bis 60 Mio. Euro im Vergleich zu 9 Mio. Euro im Vorjahr.



Für das erste Quartal geht das Unternehmen dabei von einem Umsatzrückgang von 240,4 Mio. auf 210 Mio. bis 220 Mio. Euro aus, das operative Ergebnis dürfte von 20,1 Mio. auf 12 Mio. bis 16 Mio. Euro sinken.



Im vergangenen Jahr rutschte SMA in die roten Zahlen und verbuchte einen Konzernverlust von 23 Mio. Euro, nach einem Gewinn von gut 28 Mio. Euro im Vorjahr. Das Unternehmen litt 2021 unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Chipmangel. Dazu kam eine außerordentliche Belastung durch die Kündigung eines Servicevertrages.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



