Berlin - Der gesundheitspolitische Sprecher Grünen, Janosch Dahmen, fordert eine Verlegung von geflüchteten ukrainischen Patienten nach Deutschland. Man müsse Patienten aus den EU-Nachbarländern, die an die Ukraine grenzen, "systematisch nach Deutschland holen", sagte Dahmen den Sendern RTL und ntv.



Dies sei "Teil der humanitären Verantwortung", die Deutschland habe. Es sei erforderlich, um "dort die Nachbarländer zu entlasten und die Menschen gut in Deutschland zu versorgen." Da stehe man in der Verantwortung. "Und das sollten wir dringend tun", so Dahmen weiter.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de