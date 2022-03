Der Dax ließ es am gestrigen Mittwoch (30.03.) ruhiger angehen. Nach dem furiosen Dienstagshandel, in dem der Index den Ausbruch über die 14.500er Marke in Richtung 14.900 Punkte forcierte, zwangen Gewinnmitnahmen den Dax gestern etwas in die Knie. Das Ausbruchsniveau von 14.500 Punkten wurde aber verteidigt. Dieser Kursbereich könnte auch in den kommenden Tagen im Feuer stehen. Weiterhin gilt: Um auf der Oberseite einen weiteren Achtungserfolg zu ...

