Rotkreuz (ots) -Das Carsharing-Unternehmen Mobility blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2021 zurück. Trotz anhaltender Pandemie erzielt die Genossenschaft einen Umsatz von 80.7 Millionen Franken und einen Gewinn von 2.8 Millionen Franken. Vor allem dank des Wachstums bei den Privatkunden.Die roten Fahrzeuge der Mobility-Genossenschaft sind im vergangenen Jahr gut ausgelastet gewesen, was sich auch in den Geschäftszahlen widerspiegelt. Bei einem gesteigerten Jahresumsatz von CHF 80.7 Millionen (+6.8 Prozent) präsentiert das Unternehmen einen Gewinn von CHF 2.8 Millionen (+6.4 Prozent).Während die öV-Auslastung insgesamt in der Schweiz 2021 pandemiebedingt tief blieb, kamen die Fahrzeuge von Mobility wieder stärker zum Einsatz. Kundinnen und Kunden tätigten häufiger Reservationen und waren im Schnitt länger unterwegs. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Steigerung im Privatkundenbereich die negativen Auswirkungen der Pandemie mehr als kompensieren konnten", sagt Geschäftsführer Roland Lötscher. Trotzdem hinterliess Covid-19 Spuren: Die Zahlen im Geschäftskundenbereich stagnierten auf Vorjahresniveau, nachdem sie 2020 einbrachen. Hier erhofft sich Mobility für 2022 eine merkliche Erholung.Erfolgreich war Mobility bei der Kundengewinnung. Wie bereits im Vorjahr gab es ein Wachstum von neun Prozent. Dieses Plus von 22'100 Personen liess die Gesamtzahl der Mobility-Nutzenden auf 267'100 ansteigen. Gleichzeitig nahm Mobility eine Bereinigung des Kundenstamms vor und entfernte rund 25'000 Datensätze. Roland Lötscher dazu: "Es handelt sich um Doubletten von inaktiven Kundendaten, welche von uns aussortiert wurden." Unter dem Strich sorgt dies für eine neue Gesamtkundenzahl von 242'300.Bald fährt jedes zehnte Mobility-Auto elektrischDie Digitalisierung des Carsharing-Unternehmens geht Hand in Hand mit der Elektrifizierung der ganzen Fahrzeugflotte bis 2030. Von rund 3000 Autos sind bereits 200 rein elektrisch unterwegs. Und in diesem Jahr sollen nochmals so viele hinzukommen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf Hochtouren - gemeinsam mit Partnern wie den SBB, der Raiffeisen-Gruppe und Schweizer Städten.Download kostenloses Bildmaterial: https://www.mobility.ch/de/medien/bildarchivPressekontakt:Stefan Roschi, Verantwortlicher Kommunikation & MedienTelefon 041 248 21 57, s.roschi@mobility.chOriginal-Content von: Mobility, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010161/100887262