Wiesbaden - Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im Februar 2022 erneut gestiegen. Die Unternehmen setzten kalender- und saisonbereinigt real 0,3 Prozent und nominal 0,6 Prozent mehr um als im Januar, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Nach dem Umsatzrückgang im Dezember 2021 konnte sich der Einzelhandel somit in den ersten Monaten des Jahres 2022 trotz weiterhin geltender 2G-Regeln erholen. Mit einem realen Plus von 7,0 Prozent und einem nominalen Anstieg um 11,0 Prozent lag der Einzelhandelsumsatz im Februar 2022 deutlich höher als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Februar 2020 lag der Einzelhandelsumsatz real, kalender- und saisonbereinigt 4,4 Prozent höher. Der starke Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat hängt zum einen mit dem Teil-Lockdown im Februar 2021 zusammen, zum anderen hatten viele Verbraucher größere Anschaffungen aufgrund der befristeten Mehrwertsteuersenkung in das Jahr 2020 vorgezogen.



Diese Entwicklungen betrafen besonders den Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln am Jahresanfang 2021. Der Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln war im Februar 2022 im Vergleich zum Vormonat real nahezu unverändert (+0,1 Prozent), lag aber 5,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die realen Umsätze im Februar im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent und gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,2 Prozent, was insbesondere auf das niedrige Umsatzniveau im Februar 2021 infolge der oben genannten Gründe zurückzuführen ist. Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren erzielte im Vergleich zum Vormonat einen realen Umsatzrückgang um 0,6 Prozent.



Wenngleich sich der Umsatz hier im Vergleich zum Vorjahresmonat fast verdreifachte (+193,5 Prozent), lag er noch 19,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020, so die Statistiker. Im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art stieg der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 8,4 Prozent und verzeichnete gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls ein deutliches Plus von 64,0 Prozent. Der Umsatz im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf war real 0,3 Prozent niedriger als im Januar 2022 und 44,8 Prozent höher als im Februar 2021. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete im Februar 2022 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von 1,8 Prozent, im Vergleich zum Februar 2021 büßte er aber 7,9 Prozent ein.

