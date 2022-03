Hamburg/Madrid (ots) -Openbank, die 100% digitale Bank der Santander-Gruppe, startet zwei Kampagnen zu ihrem digitalen Vermögensverwalter, dem Robo-Advisor. Sowohl Bestands- als auch Neukunden, die sich bis einschließlich 15. Juni mit dem Aktionscode "ROBO5050" auf der Website oder über die App registrieren und bis spätestens 30. Juni 2022 erstmalig über den digitalen Vermögensverwalter 3.000 Euro investieren, erhalten einen Bonus von 50 Euro gutgeschrieben.Den Bonus können diese Kunden mit weiteren 50 Euro auf 100 Euro verdoppelt, wenn sie außerdem bis zum 30. Juni über den Robo-Advisor einen Sparplan mit einem monatlichen Mindestbetrag von 100 Euro starten. Dieser Sparplan muss mindestens 12 Monate laufen.Bis zu 600 Euro für neu geworbene KundenParallel dazu bietet die Bank jedem Kunden, der den digitalen Vermögensverwalter Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten weiterempfiehlt, bis zu einem Maximalbetrag von 600 Euro eine Gutschrift in Höhe von 60 Euro je neu geworbenem Nutzer. Der jeweilige Neukunde erhält ebenfalls 60 Euro gutgeschrieben.Um an der Aktion teilzunehmen, erhalten Kunden der Openbank in ihrem Kundenbereich einen individuellen Aktionscode, den sie an Interessierte weiterleiten können. Damit beide von dem Bonus profitieren können, muss der geworbene Neukunde sich bis einschließlich 31. Mai 2022 registrieren und bis 30. Juni 2022 insgesamt mindestens 3.000 Euro über den Robo-Advisor investieren. Auch Bestandkunden der Openbank, die die digitale Vermögensverwaltung bisher noch nicht genutzt haben, können von der Aktion profitieren.Der digitale Vermögensverwalter bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihr Geld zu diversifizieren und mit Hilfe des Anlageausschusses der Openbank, der von BlackRock und Santander Asset Management beraten wird, einen Mindestbetrag von 500 Euro zu investieren.Weitere Informationen zu beiden Aktionen finden Sie auf www.openbank.de.Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 3, 22303 Hamburg+49(0)40 401999-22openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/5185129