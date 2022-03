Die Zinsen für Festhypotheken sind den Kapitalmarktzinsen gefolgt und zeigen eine Reaktion, die vom Ausmass her mit dem Anstieg nach dem Frankenschock 2015 vergleichbar ist.Zürich - Durch den Krieg in der Ukraine ist die bereits steigende weltweite Inflation regelrecht explodiert. Die Preiserhöhungen drohen das Wirtschaftswachstum wieder zu verlangsamen. Zudem haben sich die Lieferkettenprobleme auch wegen der Pandemie wieder deutlich akzentuiert und neue Coronavirus-Varianten stellen weiterhin ein bedeutendes Risiko dar. So ist es derzeit äusserst schwierig...

