München (ots) -- Spielfilm "Hercules" mit 6,6 % MA- "Love Island" erreicht 6,3 % und 11,5 % MA (14-29 Jahre)- RTLZWEI Tagesmarktanteil: 5,1 %Erfolgreicher Mittwochabend bei RTLZWEI: Mit dem Spielfilm "Hercules" und der Datingshow "Love Island" erreichte der Münchner Sender gestern starke Quoten. So erzielte "Hercules" einen Marktanteil von 6,6 % in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Bis zu 1,48 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt sahen den spannenden Spielfilm.Im Anschluss erreichte eine neue Folge der siebten Staffel "Love Island" mit Moderatorin Sylvie Meis einen Marktanteil von 6,3 %. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) verbuchte die von ITV Studios Germany produzierte Datingshow starke 11,5 % MA. In der ersten Ausstrahlungswoche (Mo-So) erzielte die beliebte Datingshow im Schnitt 6,1 % MA (14-49 Jahre) beziehungsweise 11,6 % MA (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 30.03.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.