In unserer Analyse vom 15.03.22 BioNTech: Trendbruch und Kaufsignal! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) berichtet. Der Impfstoff-Hersteller konnte in der Folge weiter zulegen und so das Kaufsignal bestätigen! Wir sichern deshalb nun aufgelaufene Kursgewinne ab und ziehen den StopLoss für die Longposition knapp unter das letzte Tief vom 25.03.22 auf 144,90 Euro hoch. Am heutigen Donnerstag ...

