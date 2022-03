Vor rund einem Monat berichtete DER AKTIONÄR, dass Googles Selbstfahrer-Tochter in Kalifornien die Erlaubnis zum Betrieb ihres Robo-Taxi-Dienstes Waymo One bekommen hat. Und jetzt ist es soweit: Die fahrerlosen und vollektrischen Jaguar I-Pace, die mit Lidar, Kamera und Co aufgemotzt wurden, sorgen ab sofort auch in San Francisco für staunende BlickeNachdem Waymo zuerst Austin seinen Robo-Taxi-Dienst startete, kommen die autonomen Fahrzeuge nun auch nach San Francisco. "Wir freuen uns besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...