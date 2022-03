Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten machte drei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge wett und stieg am Mittwoch um rund 4.700 Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Andererseits schrumpfte das Volumen deutlich um rund 192.800 Kontrakte, der größte Rückgang an einem Tag seit dem 25. Februar. Gold: Aufwärtstrend bleibt bei 1960 $ gedeckelt Der ...

