News von Trading-Treff.de Videoanalyse am Donnerstag zum DAX-Start: Alte Range oder noch einmal Aufschläge zum Monatsende? Darauf fokussieren wir uns heute. DAX wieder an der kleinen Range Der DAX konsolidierte am Mittwoch den starken Anstieg vom Wochenstart und damit auch technisch den Move zum größeren Widerstand. Dieser ist mit 14.800 bis 15.000 Punkten als untere Range-Kante aus dem letzten Jahr bekannt und nun erst einmal die große Barriere ...

