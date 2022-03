Nachdem Terra Quantum im Januar 2022 eine der größten Finanzierungsrunden im globalen Quantentechnologie-Bereich durchgeführt hat, sammelt das Unternehmen weiteres Kapital durch den Einstieg neuer, im Finanzdienstleistungssektor etablierter, Investoren ein und stockt die Finanzierungsrunde auf insgesamt 75 Millionen US-Dollar auf.

Das von Terra Quantum vorgestellte praxisorientierte Design der auf Nanopunkten basierenden, ferroelektrischen Feldeffekttransistoren mit negativer Kapazität eröffnet der Nanoelektronik neue Horizonte.

Die Forschungsarbeit des Teams von Terra Quantum ermöglicht erstmalig Super-Low-Power-Transistoren in der Größe der menschlichen DNA zu entwickeln.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Quantencomputern und Nanotechnologien, die noch leistungsfähigere Formen der Spektroskopie, Intra-Chip-Kommunikation sowie neue Quantencomputerarchitektur und 6G-Mobilkommunikation ermöglichen.

Die Terra Quantum AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Quantentechnologie, gab heute bekannt, dass sie ihre Series-A-Finanzierung auf 75 Millionen US-Dollar erweitert hat und dass ihre Forschungsergebnisse eine wegweisende Lösung für die langjährigen Herausforderungen in der Entwicklung effizienter Bauelemente im Bereich der Nanoelektronik liefern. Terra Quantum ist das erste Unternehmen, das den zugrundeliegenden Mechanismus der negativen Kapazität auf ferroelektrischer Basis entschlüsselt hat und zugleich Methoden für dessen praktische Umsetzung vorstellt. Der Forschungsdurchbruch ist ein bedeutender Meilenstein für das Hardwaredesign und schafft die Grundlage für Technologien der nächsten Generation. Mit dem frischen Kapital will Terra Quantum sein Angebot in den Bereichen Algorithmik, Datenkryptographie und Cybersicherheit ausbauen sowie die Entwicklung weiterer Quantencomputer Hardware vorantreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005473/de/

Terra Quantum Gründer und CEO, Markus Pflitsch (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen forscht neben einer speziellen Qubit-Technologie unter anderem auf dem Gebiet der nichttrivialen physikalischen Grundlagen der Ferroelektrizität. Der Forschungsbereich birgt enormes Entwicklungspotenzial für die Hardwaretechnologie der nächsten Generation. Hier gilt das grundlegende Gesetz der Elektrizität, in seiner Dimension so grundlegend wie das Gesetz der Schwerkraft. Es besagt: Je größer die elektrische Ladung auf einem Leiter ist, desto größer ist das elektrische Feld, das dieser Leiter um sich herum erzeugt. Die Forscher von Terra Quantum konnten zeigen, wie sich durch den speziellen Einsatz ferroelektrischer Materialien der gegenteilige Effekt erzielen lässt. Terra Quantum hat ein spezielles Design für eines der am weitesten verbreiteten elektronischen Bauelemente, den Feldeffekttransistor, entwickelt, bei dem dieses als "negative Kapazität" bezeichnete Phänomen gezielt genutzt wird. Dieser Durchbruch ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren Miniaturisierung elektronischer Bauteile.

Die positiven Auswirkungen der bahnbrechenden Forschungsergebnisse von Terra Quantum im Bereich der physikalischen Grundlagen der Ferroelektrizität sind äußerst vielfältig, insbesondere für die lang ersehnte Terahertz-Elektronik (Thz). Auf dem Gebiet der Gesundheit und Sicherheit wird die fortschrittliche Terahertz-Spektroskopie, die mithilfe der ferroelektrischen Bauelemente von Terra Quantum realisiert werden kann, völlig neuartige Diagnoseinstrumente bieten, beispielsweise für nicht-invasive Verfahren zur Krebsfrüherkennung, für die Ex-vivo-Spektroskopie und die Bildgebung von Gewebe (Biopsie), für die Gesundheitsvorsorge und für Bluttests sowie für die Diagnose von Osteoarthritis, Arthritis und vielen anderen Krankheitsbildern.

Der Vorteil der THz-basierten medizinischen Diagnostik ist, dass aufgrund der geringen Energie der Terahertz-Photonen keine chemischen Bindungen aufgebrochen oder Biomoleküle ionisiert werden. Sie sind daher für lebende Organismen ungefährlich und weniger invasiv, insbesondere im Vergleich zu höherenergetischen Photonen wie Röntgen- und UV-Strahlen. Im Bereich der modernen mikroskopischen oder nanoskaligen Kommunikation könnten On-Chip-THz-Kommunikationselemente kabellose Intra-/Inter-Chip-Verbindungen schaffen, mit denen kompaktere und effizientere Designs, neue Architekturen und 6G-Mobilkommunikation möglich wären.

Markus Pflitsch, Gründer und CEO von Terra Quantum: "Die Erweiterung unserer Series-A und unser bedeutender Forschungsdurchbruch auf dem Gebiet der negativen Kapazität unterstreichen unseren Anspruch, die weltweite Quantenrevolution anzuführen. Wir freuen uns, weitere Investoren an Bord zu haben, die diese Vision teilen. Mich erfüllt es mit Stolz, dass das Team von Terra Quantum einmal mehr gezeigt hat, wie wir diese Vision erreichen. Wir sind sowohl bei der Entwicklung von Software als auch Hardware innovativ und schaffen damit die Voraussetzungen für Geräte mit Quanten- und Nanotechnologie, die die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten werden. Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Forschungsergebnisse sind nahezu unbegrenzt. Wir können es kaum erwarten, die nächsten Schritte zu unternehmen, um sie zu verwirklichen."

Entscheidend für die Entwicklung von Quantencomputern und Quantenkommunikation ist es, die Beschränkungen der herkömmlichen binären sogenannten von-Neumann-Architekturen zu überwinden. Hierzu müssen die Besonderheiten der neurowissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des biologischen Gehirns herangezogen werden. Aufbauend auf der Entdeckung ferroelektrischer logischer Einheiten, die im Rahmen einer Multi-Bit Logik arbeiten können, die sich von der binären Logik herkömmlicher Computer unterscheidet, wird Terra Quantum neuromorphe neuronale Spiking-Netzwerke implementieren.

Zentrales Element dieser zukünftigen Entwicklungsrichtung ist die Abbildung der Quanten-Neuro-Grundlagen des menschlichen Gehirns, dessen unglaubliche Effizienz aus der spontanen Bildung von sogenannten Quanten-Spikes resultiert, die konstitutive Qubits synchronisieren. Diese temporären Spikes sorgen für Quantensprünge, die als "Erleuchtung" bezeichnet werden. Dies ist die zentrale Eigenschaft des menschlichen Gehirns, die es von Computern unterscheidet. Unter Verwendung der neuromorphen Multi-Bit Logik ferroelektrischer Einheiten als Modell für Qubits wird Terra Quantum die hybride neuromorphe NISQ-Umgebung für Qubits bereitstellen und die topologischen Architekturen aufzeigen, die die Bildung der Qubit-Quantenspikes ermöglichen. Damit rückt die Entwicklung neuer Technologien, die in ihrer Leistungsfähigkeit mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar sind, in greifbare Nähe.

Valerii Vinokur, CTO von Terra Quantum: "Unsere Forschungsergebnisse sind ein weiterer großer Sprung hin zu Technologien der nächsten Generation. Die Nutzbarmachung negativer Kondensatoren und deren Einsatz in elektronischen Schaltkreisen ebnet den Weg für eine neue Generation von Transistoren und optoelektronischen Resonatoren. Sie liefern die Grundlage für Schlüsseltechnologien wie Computerchips, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von Fahrzeugen bis hin zu medizintechnischen Geräten. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des unermüdlichen Engagements des Teams von Terra Quantum, das damit unsere führende Rolle als Pionier und Ideengeber in der Quantentechnologie unterstreicht."

Über Terra Quantum

Terra Quantum ist ein führendes Quantentechnologie-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und als "Quantum as a Service"-Unternehmen in drei Kernbereichen organisiert. Der erste ist "Quantum Algorithms as a Service". Hier haben Kunden Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Algorithmen, wie für quantenbasierte Optimierung und quantenbasierte neuronale Netze, die u.a. zur Mustererkennung eingesetzt werden können. Terra Quantum entwickelt überdies neue Quantenalgorithmen für seine Kunden oder passt bestehende Algorithmen an deren spezifische Bedürfnisse an. Zweitens bietet Terra Quantum mit "Quantum Computing as a Service" seinen Kunden u.a. Zugang zu seinen hochleistungsfähigen logischen Qubits, um sie schon heute mit echten Quantenvorteilen auszustatten. Der dritte Bereich ist "Quantum Security as a Service", der weltweit seine einzigartigen Lösungen für sichere Quantenkommunikation und QKD anbietet. Besuchen Sie Terra Quantum auf LinkedIn und unter https://terraquantum.swiss.

- Ende -

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005473/de/

Contacts:

Presse-Kontakt

Victoria Jodl

E-Mail:Victoria.jodl@kekstcnc.com

Tel.: +49 162 2402898