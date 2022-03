Unterföhring (ots) -- Der Sky Original Film "The Colour Room" (https://www.sky.de/film/the-colour-room) exklusiv ab 2. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und auf Abruf sowie mit Streamingdienst Sky Ticket- Großbritannien um 1920: Eine junge Frau möchte der grauen, industriellen Realität der Arbeiterklasse entkommen und wird wider aller Erwartungen und Umstände zu einer Wegbereiterin des Art déco- Inspiriert durch das Leben von Clarice Cliff- In den Hauptrollen: "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor, Matthew Goode ("A Discovery of Witches") und David Morrissey ("The Walking Dead")- Koproduziert von Sky, Caspian Films und Creative England, inszeniert von Claire McCarthy, geschrieben von Claire Peate- Bilder: https://app.shift.io/review/62441f071dd0052c1ebef3a831. März 2022 - Fesselndes Drama über eine junge Frau, deren Töpferwaren in die Geschichte eingingen: Das Sky Original "The Colour Room" (https://www.sky.de/film/the-colour-room) startet am 2. Mai als exklusive Premiere um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren. Darüber hinaus ist der Film auch auf Abruf und mit Streamingdienst Sky Ticket verfügbar. Das Drama spielt um 1920 in Großbritannien und folgt der Reise von Clarice Cliff aus der Arbeiterklasse hin zu einer Wegbereiterin des Art déco, die dabei auch die Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts revolutionierte. In den Hauptrollen sind "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor und Matthew Goode ("A Discovery of Witches") zu sehen.Über "The Colour Room":Clarice Cliff (Phoebe Dynevor) ist eine temperamentvolle, junge Fabrikarbeiterin in den industriellen britischen Midlands der 1920er Jahre. Ihre Kreativität und ihr Ehrgeiz treiben sie dazu an, von Fabrik zu Fabrik zu ziehen, trotz der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt, den sie mit ihrer verwitweten Mutter Ann (Kerry Fox) und ihrer jüngsten Schwester Dot (Darci Shaw) teilt. So wagt sie den Schritt, einen schlecht bezahlten Job in einer angesehenen Töpfereifabrik anzunehmen. Clarice platzt aus allen Nähten vor Ideen für Farben und Formen und geht immer mehr gefährliche Risiken ein, um sich zu beweisen - aber es gelingt ihr, den exzentrischen Fabrikbesitzer Colley Shorter (Matthew Goode) mit ihrem Talent und ihrer Innovationskraft zu beeindrucken.Als Lehrling des renommierten Kunstdesigners Fred Ridgeway (David Morrissey) und mit der Unterstützung von Colley und anderen Frauen in der Fabrik, kämpft sich Clarice durch eine von Männern geprägte Firma und entwirft die revolutionäre Art-Déco-Kollektion "Bizarre". Mitten in der Weltwirtschaftskrise sichert sie das Überleben der Fabrik und verschafft sich eine Zukunft als eine der größten Art-Déco-Designerinnen.Neben "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor sind unter anderem Matthew Goode ("A Discovery of Witches"), David Morrissey ("The Walking Dead"), Kerry Fox ("Intimacy") und Darcy Shaw ("Judy") zu sehen.Bei dem von Sky, Caspian Films und Creative England koproduzierten Film führte Claire McCarthy ("Ophelia") Regie, geschrieben wurde er von Claire Peate, Gewinnerin des BAFTA Rocliffe 2016. Produziert wurde der Film von Thembisa Cochrane ("The Harvesters") und Georgie Paget ("Queens Of Syria") für Caspian Films, in Zusammenarbeit mit Denaire Motion Picture Poetry und dem Koproduzenten Neil Jones ("Farming"). Die ausführenden Produzenten waren Laura Grange für Sky, Paul Ashton für West Midlands Production Fund (Creative England) und David Gilbery, Charlie Dorfman, Marlon Vogelgesang für Media Finance Capital in Zusammenarbeit mit On Sight. Der Film wurde mit Unterstützung von Film Cymru Wales entwickelt.Facts:Originaltitel: "The Colour Room", Drama, ca. 108 Minuten, GB 2021. Drehbuchautorin: Claire Peate. Regisseurin: Claire McCarthy. Produzent*innen: Thembisa Cochrane, Georgie Paget, Neil Jones. Darsteller*innen: Phoebe Dynevor, Matthew Goode, Kerry Fox, Darci Shaw, Luke Norris.Ausstrahlungstermine:Am 2. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren sowie auf Abruf.Eine Sichtungsmöglichkeit des Films ist vorhanden.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals)Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5185244