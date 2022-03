Puma-Calls mit 79%-Chance bei Kurserholung auf 85 Euro

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) legte einen denkbaren schwachen Start in das Jahr 2022 hin. Notierte die Aktie noch am 3.1.22 bei 107 Euro, so brach sie bis zum 7.3.22 um 42 Prozent auf bis zu 62,40 ein. Im Zuge der darauf einsetzenden Erholung konnte sich die Aktie - beflügelt durch gute Zahlen der Mitbewerber - wieder auf bis zu 80 Euro erholen.

Obwohl die allseits bekannten Probleme die Ergebnisse belasten könnten, bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 106 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Kann die Aktie ihre aktuelle Kurskorrektur in den nächsten Wochen zumindest auf 85 Euro, dem Niveau von Ende Februar 2022, fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 80 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 80 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB4MUF3, wurde beim Puma-Aktienkurs von 78,40 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 85 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,69 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 73,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 73,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD32A78, wurde beim Puma-Kurs von 78,40 Euro mit 0,66 - 0,67 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 85 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,20 Euro (+79 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,195 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,195 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD3BVF4, wurde beim Puma-Kurs von 78,40 Euro mit 1,18 - 1,19 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,78 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de