Original-Research: Bitcoin Group SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Bitcoin Group SE



Unternehmen: Bitcoin Group SE

ISIN: DE000A1TNV91



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 120,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Felix Haugg



Vorläufige Geschäftszahlen 2021 - Sehr gute Entwicklung mit Ergebnissen über unseren Prognosen



Am 29.03.2022 hat die Bitcoin Group SE die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Demnach legte der Umsatz um 56,6% auf 23,5 Mio. EUR (VJ: 15,0 Mio. EUR) zu. Das EBITDA stieg um 85,7% auf 19,5 Mio. EUR (VJ: 10,5 Mio. EUR) an. Die sehr gute Geschäftsentwicklung ist auf die Handelsaktivitäten auf bitcoin.de und auf den Kryptohandelsplatz der futurm bank AG zurückzuführen.



Somit wurden die GBC Prognosen, trotz der volatilen Krypto-Kurse, nahezu getroffen. Unsere Umsatzprognose lag bei 24,00 Mio. EUR und unsere EBITDA- Prognose bei 18,31 Mio. EUR. Der tatsächliche Umsatz lag folglich leicht unter und das EBITDA leicht über unserer Prognose.



Gemäß Unternehmen stieg die Bilanzsumme aufgrund des deutlichen Anstiegs des Kryptowährungsbestands um mehr als das doppelte an, von 108,8 Mio. EUR zum 31.12.2020 auf 223,4 Mio. EUR zum 31.12.2021. Parallel hierzu stiegen die liquiden Mittel auf 20,3 Mio. EUR an (31.12.2020: 12,0 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote verblieb mit 72,5% auf Vorjahresniveau (73%).

Der Geschäftsbericht soll im April 2022 veröffentlicht werden. Wir werden unsere Prognosen und Bewertung auf Basis des vollständigen Zahlenwerks im Rahmen einer Researchstudie (Anno) anpassen. Daher bestätigen wir unsere aktuelle Einschätzung mit einem Kursziel von 120,00 EUR und vergeben das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23705.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Zeitpunkt der Fertigstellung: 30.03.2022, 18:15

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 31.03.2022, 11:00



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°