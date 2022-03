Der Ukraine-Konflikt ist hinreichend beschrieben worden. Der Ausstieg aus dieser Krise erfolgt jedoch russisch, wofür es das schöne Wort russischer Poker gibt. Nämlich in kleinen Schritten mit Ecken und Kanten und so, wie es schon der frühere berühmte Außenminister Gromyko über 20 Jahre lang vormachte. Allein auf das Ergebnis kommt es an. Die Naivität der deutschen Politik gehört dazu. Wer sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...