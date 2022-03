Varta mit optimistischem Ausblick trotz Unsicherheiten

Werbung



Das Unternehmen veröffentlicht Zahlen zum angelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: Im kommenden HSBC-Live-Webinar diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst, mit Ihnen die aktuelle Marktlage aus einer technischen Perspektive.



Der Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2021 trotz erhöhter Belastungen weiteres Wachstum verzeichnen. Der Gesamtumsatz konnte im Vorjahresvergleich insgesamt um 3,8 Prozent auf 902,9 Millionen Euro gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum stieg der Gesamtgewinn um 31,9 Prozent auf 126 Millionen Euro an. Trotz der Belastungen durch die Situation in der Ukraine und der Auswirkungen der Covid 19-Pandemie in Hinblick auf Liefer- und Materialengpässe ist das Management optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Man peile einen Umsatz zwischen 0,95 und 1,0 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 260 und 280 Millionen Euro an, so der Vorstand.





Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten spiegeln sich nicht nur in den Ausblicken der Unternehmen wider, sondern führen auch zu erheblichen Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten. Dies äußert sich in Form von erhöhter Volatilität und weiten Handelsspannen. In unserem heutigen Daily Trading Live um 15:30 Uhr schaut sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei der HSBC, gemeinsam mit Ihnen an, welche Chancen und Risiken sich aus technischer Sicht an den Märkten erkennen lassen und wie Sie davon profitieren können.

