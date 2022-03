In seiner neuen Funktion in Bundesbern engagiert sich Reto Joller als Vertreter der Kantone, insbesondere für Zug, aber auch für die Zentralschweiz.Zug - Reto Joller, Leiter Digital Zug, wurde an der Delegiertenversammlung vom 30. März 2022 ins operative Führungsgremium der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) gewählt. Die DVS gestaltet die strategische Steuerung und Koordination der digitalen Transformation von Bund, Kantonen und Gemeinden. In seiner neuen Funktion in Bundesbern engagiert sich Reto Joller als Vertreter der Kantone...

Den vollständigen Artikel lesen ...