Ohne Geldbeutel unterwegs und trotzdem Geld abheben? Für Sparkassen-Kund:innen mit Smartphone ist das ab sofort möglich. Zumindest dann, wenn ein geeigneter Automat in der Nähe ist. An einigen neueren Geldautomaten der Sparkasse können Kund:innen bereits seit Herbst 2021 kontaktlos Geld abheben. Das ging bislang allerdings nur mit einer physischen Bankkarte. Ab sofort sollen entsprechend ausgerüstete Geldautomaten aber auch Abhebungen per Smartphone erlauben. Das hat uns die Pressestelle des Sparkassen- und Giroverbands auf Nachfrage bestätigt. Um mit dem Smartphone Geld ...

