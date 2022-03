Westliche Sanktionen gelten auch für den Krypto-Markt, zu groß ist die Sorge, russische Oligarchen könnten von der Technologie profitieren. Blockchain-Daten zeigen allerdings deutliche Geldbewegungen großer russischer Wallets und eine Zunahme der Mining-Aktivitäten. Über Kryptowährungen erreichen die Ukraine Hilfsgelder in Millionenhöhe und Geflüchtete nehmen ihre Ersparnisse in Bitcoin und Co. mit über die Grenzen. Im russischen Angriffskrieg spielen Kryptowährungen eine große Rolle für die Ukraine. Doch digitale Währungen werden nicht nur dazu genutzt, ukrainische Bürger:innen zu unterstützen. Weil befürchtet wird, russische Oligarchen könnten ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...