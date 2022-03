Düren (ots) -500 hochwertige PKW und leichte Nutzfahrzeuge: Das Dürener Fahrzeug-Auktionshaus auction4you und der Duisburger Mobilitätsanbieter wheego veranstalten am 6. und 7. April 2022 in Regensburg erstmals eine gemeinsame Live-Auktion. Die Auktion richtet sich ausschließlich an gewerbliche Fahrzeughändler. Die Registrierung mit Gewerbenachweis kann vorab im Internet auf auction4you.eu/wheego oder vor Ort erfolgen. Eingebettet werden die zwei Auktionstage in ein Eventprogramm inklusive Catering an beiden Tagen. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, im Internet online mitzubieten."Diese Mega-Auktion von über 500 Fahrzeugen kommt bei der allgemeinen Knappheit an jungen Gebrauchtfahrzeugen genau zum richtigen Zeitpunkt", ist sich Josef A. Mayr, Geschäftsführer der auction4you (www.auction4you.eu), sicher. Die Fahrzeuge - PKW und leichte Nutzfahrzeuge - stammen aus der jungen Flotte von wheego (www.wheego-mobility.com). Der Mobilitätsanbieter hat sich auf besonders flexible Sharing-, Miet- und Abomodelle spezialisiert. Alle Fahrzeuge können an beiden Tagen jeweils zwei Stunden vor der Auktion in Regensburg besichtigt werden. Die Höchstbietenden erhalten unmittelbar den Zuschlag.Ganz bewusst hat sich das Auktionshaus nach der langen Zeit der coronabedingten Internetauktionen für eine Live-Auktion mit Eventcharakter entschieden: "Wir hören immer, die Kolleginnen und Kollegen wollen wieder raus. Und bei einer so großen Anzahl an Fahrzeugen lohnt die Anreise auch wirklich. Hier ist für jeden etwas dabei", so Mayr weiter. Die Bandbreite der Fahrzeuge reicht vom Kleinwagen und Klein-SUV (z.B. VW Polo oder Opel Crossland), über Mittelklasse (z.B. VW Golf oder Hyundai i30 Combi) bis zum Luxus-SUV (z.B. Mercedes G-Klasse oder BMW X5). Die Nutzfahrzeuge sind zum Beispiel von Ford, Renault und Peugeot. Registrierte Fahrzeughändler können die gesamte Liste der rund 500 Fahrzeuge vorab im Internet auf der Webseite von auction4you einsehen.Über das UnternehmenDie auction4you GmbH wurde 2011 von Josef A. Mayr gegründet und veranstaltet aktuell circa 120 Auktionen pro Jahr. Dabei werden Fahrzeuge aller Größen im fünfstelligen Bereich auktioniert. Diese stammen zumeist von Leasingfirmen, Autovermietern, Inzahlungnahmen von Händlern oder direkt von den Herstellern. Das Unternehmen beschäftigt 18 Mitarbeitende.Pressekontakt:Josef A. MayrE-Mail: josef.mayr@auction4you.euTelefon: +49 171 7613151Original-Content von: auction4you GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162362/5185351