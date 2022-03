San Francisco, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -OSlash (https://www.oslash.com/), eine Unternehmenssoftware, die den Austausch von Informationen am Arbeitsplatz erleichtert, hat eine Post-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen USD bekannt gegeben, zusätzlich zu 2,5 den Millionen USD, die im September von Accel Partners und mehreren prominenten Angel-Investoren aufgebracht worden waren.Mit einer komplett von Betreibern geleiteten Runde revolutioniert OSlash die Zukunft des Fundraising, indem der Fokus von mehr Kapital hin zu Wertschöpfung, Fachkenntnis und Mentoring verlagert wird.OSlash wurde von den erfahrenen SaaS-Kennern Ankit Pansari und Shoaib Khan gegründet und hat derzeit einen Wert von 50 Millionen USD. Das Unternehmen plant, die Mittel für neue Einstellungen in den USA und Europa zu nutzen und seine Unternehmenssuchfunktion auszubauen, die Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen zusammenführt."Es ist großartig, Top-Führungskräfte von Unternehmen an Bord zu haben, die wir lieben. Ihr Know-how in SaaS führt definitiv zu einem besseren Produkt für alle", erklärte CEO Ankit Pansari."Webanwendungen werden immer alltäglicher und wir werden ständig von der schieren Menge an Informationen überwältigt, die über verschiedene Anwendungen verstreut sind. Es besteht der dringende Bedarf, die Arbeit besser zu gestalten und aufzuteilen. In den kommenden Monaten wollen wir mit dem großen Wandel in der Arbeitswelt erfolgreich sein - sei es beim Hybrid-, Remote- oder Meta-Modell", fügte er hinzu.OSlash wird derzeit von über 3000 Teams weltweit eingesetzt, unter anderem bei Cred, Khan Academy und Twitch.An dieser Runde haben sich mehr als 40 Angel-Investoren beteiligt, darunter Kevin Weil (Präsident von Planet, ex-Instagram), Christian Oestlien (VP Produkte bei YouTube), Akshay Kothari (COO bei Notion) und Cristina Cordova (Partner bei First Round Capital). Alle gehen davon aus, dass OSlash bald die gängige Methode für den Zugriff auf Informationen in Unternehmen werden wird.OSlash ist ein Produktivitätstool für Unternehmen, mit dem die Mitarbeiter mithilfe von alltäglichen Begriffen wie "o/roadmap" oder "o/daily-standup" in Sekundenbruchteilen auf die richtigen Informationen zugreifen können. Die Benennung von URLs - eine Praxis, die zum Beispiel bei Linkedin, Google und Meta üblich ist - sorgt für eine einzige verlässliche Quelle für alles Wichtige und hilft den Teams, nahtlos zusammenzuarbeiten.Dank intuitiver Verknüpfungen fallen dank OSlash mehrere Stunden an Arbeit weg, die Teams mit der Suche nach dem richtigen Link in vielen E-Mails, Nachrichten und Slack-Verläufen verbringen. Unternehmen, die OSlash nutzen, verzeichnen eine Produktivitätssteigerung von 25 %. Damit ist das Tool die schnellste Methode zur Zusammenarbeit am modernen Arbeitsplatz.OSlash entwickelt zudem eine universelle Suchfunktion auf seiner Plattform auf, damit sich die Suche innerhalb der Arbeitsumgebung ebenso einfach wie gestaltet wie eine Suche über Google.Weitere Informationen finden Sie auf der Website (https://www.oslash.com/), auf LinkedIn (https://oslashcorp.oslash.com/o/social/linkedin) oder in der Pressemitteilung (https://www.notion.so/getoslash/OSlash-Press-Release-96be999551ea427bbd910afa503de5f6).Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1775858/Co_founders_OSlash.jpgPressekontakt:Ankit Pansari,+11 4157921966Original-Content von: OSlash, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162363/5185349