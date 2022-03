Der Verkauf von Möbeln über das Internet gilt als eine der schwierigsten Disziplinen im E-Commerce überhaupt. Großvolumige Produkte mit entsprechenden Herausforderungen an die Logistik, wenig Preistransparenz und kaum Markenbewusstsein sowie eine im Normalfall eher geringe Taktung im Einkaufsverhalten der Kunden machen es überaus schwierig, hier ein nachhaltig profitables Geschäft aufzubauen. Entsprechend reserviert waren die Investoren ... The post home24: Stattliche Bandbreite appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...